Oltre 41mila visitatori per Nave Amerigo Vespucci a Phuket Phuket (Thailandia), 11 nov. (askanews) - Oltre 41mila visitatori per Nave Amerigo Vespucci a Phuket, in Thailandia, la 27esima tappa del tour di circa due anni per portare il Made in Italy nel mondo. Ad accogliere la Vespucci anche l'Ambasciatore d'Italia a Bangkok, Paolo Dionisi. Il Sottocapo di Stato Maggiore della Marina Militare, Ammiraglio di Squadra Giuseppe Berutti Bergotto, ha sottolineato l'importanza dell'attività di Naval Diplomacy nell'Indo-Pacifico: "I rapporti con la Marina thailandese sono fondamentali dal punto di vista operativo e industriale, l'amicizia tra le due Marine può spronare anche di più un consolidamento dei rapporti diplomatici tra le due nazioni". Il capitano di Vascello Giuseppe Lai: "È l'ultima tappa nel Sudest asiatico, con questo si chiude un capitolo del giro del mondo, l'entusiasmo della popolazione thailandese è stato travolgente, numeri al di sopra di ogni aspettativa e tantissimo affetto". In visita a bordo anche il ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, che ha consegnato il riconoscimento di Ambassador "Ospitalità Italiana" a chef e ristoratori che hanno contribuito a sostenere e diffondere la conoscenza della Cucina Italiana in Thailandia. La nave, infatti, fin dalla partenza da Genova a luglio 2023 è stata scelta come una delle piattaforme per promuovere la candidatura della cucina italiana a patrimonio immateriale dell'Unesco. "Accanto al Vespucci ci sono i nostri prodotti alimentari e sul Vespucci come oggi salgono tanti imprenditori e ristoratori italiani che vivono all'estero e non dimenticano la loro patria e si sentono orgogliosi del loro ruolo che svolgono nei restanti giorni dell'anno, quello di raccontare l'Italia per quello che conoscono e per quello che vale, e questo ha un valore economico importante e ci permette di vendere i nostri prodotti al giusto prezzo". In uscita dal porto di Phuket Nave Amerigo Vespucci ha svolto anche un'esercitazione con la Marina Militare thailandese. Il Tour mondiale prosegue in India, prossima tappa Mumbai, dove tornerà il Villaggio Italia - esposizione pluriennale itinerante delle eccellenze italiane - dal 28 novembre al 2 dicembre.