Oltre 20mila cimeli di Super Mario, il fan giapponese da record Tokyo, 9 set. (askanews) - Oltre 20mila cimeli di Super Mario di ogni genere. Un numero da Guinness World record, letteralmente, per il fan del personaggio Nintendo, Kikai, che con la sua collezione è finito nel libro dei primati nel 2011, ma in ogni caso non ha smesso di collezionare giochi, pupazzi, riviste, qualsiasi cosa. "Non si trattava di accumulare un numero enorme di oggetti o di mettere le mani su qualcosa di raro. Non è che pensassi 'ne ho così tanti, è fantastico'. È solo che mi piaceva e continuavo a comprare sempre di più e la collezione cresceva. Non stavo collezionando con l'obiettivo di ottenere il Guinness World Record: è successo e basta", dice. Una passione cominciata fin da piccolo ai tempi nella scuola e con un segno del destino: Kikai è nato nel 1985 stesso anno di Super Mario che quest'anno ha festeggiato i suoi 40 anni.