Olimpiadi, svelate le torce "Essential" di Milano Cortina 2026 Roma, 14 apr. (askanews) - A 298 giorni dall'inizio dei Giochi di Milano Cortina 2026 sono state svelate le torce olimpiche e paralimpiche con una doppia cerimonia contemporanea dal teatro della Triennale a Milano e dal Padiglione Italia dell'Expo di Osaka. Realizzate in alluminio riciclato e disegnate da Carlo Ratti, hanno finiture del rivestimento cangianti e bruciatore realizzato da Cavagna Group. "Le nostre torce nascono con l'idea di rappresentare il design italiano, e in questo l'essenzialità del materiale e del design ci rappresenta pienamente" ha spiegato Raffaella Pianè della Fondazione Milano Cortina. "La scocca è funzionale, questo permette di riutilizzare le torce fino a 10 volte, un importante messaggio di sostenibilità che volevamo dare" ha aggiunto. "Le torce 'scaldano' il Paese, creano l'attesa dei Giochi, un momento speciale e questo pensiero ci ha accompagnato nel design dell'oggetto". Le torce di Milano Cortina 2026 si chiamano "Essential", per lo stile minimale che le contraddistingue, e sono state realizzate da Eni, Premium Partner dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di Milano Cortina 2026, in collaborazione con Versalis (Eni), Official Supporter dei Giochi. Le due versioni - una per i Giochi olimpici e l'altra per i Giochi paralimpici - differiscono nella sfumatura di colore: la prima presenta sfumature verdi e blu, mentre la seonda presenta tonalità sul bronzo. La forma essenziale intede esaltare la centralità della fiamma e trasmetta l'idea di un equilibrio tra tecnologia, innovazione e sostenibilità. Le torce sono un simbolo universale di unità, speranza e perseveranza, e incarnano i valori fondamentali di amicizia, rispetto ed eccellenza che sono alla base dei Giochi. Hanno un ruolo speciale poiché portano la Fiamma che simboleggia la luce che brilla dentro le atlete e gli atleti, ispirandoli a superare i propri limiti e a competere con integrità, lealtà e fair play, celebrando la diversità e promuovendo l'uguaglianza tra tutti i partecipanti. La torcia è la custode della fiamma, che passa di mano in mano, unendo persone diverse in un unico, straordinario viaggio. È un oggetto tradizionalmente iconico, testimone di valori senza tempo, che racconta la storia dei Giochi e l'identità del Paese ospitante. Le due torce saranno protagoniste al Padiglione Italia per tutta la durata dell'Expo di Osaka e saranno esposte anche alla Triennale di Milano da maggio 2025 fino alla fine delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Al termine dei Giochi, dopo aver scritto un nuovo capitolo della storia olimpica, la torcia entrerà a far parte della collezione del Museo Olimpico di Losanna.