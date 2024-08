Olimpiadi, archiviata Parigi gli abitanti di Los Angeles sono già pronti Los Angeles, 12 ago. (askanews) - Archiviata Parigi, gli abitanti di Los Angeles sono già pronti ad accogliere le olimpiadi del 2028. Centinaia di fan americani si sono riuniti nella capitale della California per assistere alla cerimonia di chiusura di Parigi 2024 lodando la qualità dei Giochi Olimpici appena conclusi. Non vedono l'ora di ospitarli nel 2028. "È stato bellissimo e non vedo l'ora di vedere cosa ha da offrire Los Angeles", afferma su fan. Ma prima ci saranno i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026.