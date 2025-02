Oggi Zelensky a Washington, Trump: mai detto che è un dittatore Washington, 28 feb. (askanews) - Volodymyr Zelensky sarà oggi alla Casa Bianca per firmare accordi commerciali sulle terre rare come "compenso" per le armi inviate all'Ucraina; accordi che sono legati, nella mente del presidente statunitense Donald Trump, alla pace che sta cercando di orchestrare (o di imporre) fra Ucraina e Russia. Trump ha detto di avere un ottimo rapporto con Zelensky, ha negato di averlo chiamato "dittatore", ha ammesso che gli ucraini hanno combattuto coraggiosamente "comunque la si veda".