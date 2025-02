Ofenbach a Rtl 102.5: "Live in Italia il 12 marzo a Milano" Sanremo, 14 feb. (askanews) - Ospiti di Rtl 102.5, gli Ofenbach hanno annunciato che terranno un live in Italia, il 12 marzo, a Milano. Nel corso di "Miseria e Nobiltà", il duo ha raccontato la nascita della collaborazione con Sarah Toscano, con la quale duetteranno questa sera sul palco dell'Ariston, e dei loro prossimi progetti. Ofenbach è un duo musicale di DJ e produttori francesi composto da Dorian Lauduique e César De Rummel, con oltre 60 certificazioni in tutta Europa e hanno realizzato nove tour internazionali. Il loro successo arriva con la hit "Be Mine", pubblicata come singolo nel novembre 2016. Altri successi firmati dagli Ofenbach sono "Wasted Love" e "Head Shoulders Knees & Toes", "Body Talk" e "Overdrive" feat. Norma Jane Martine. Ospiti sul Radio Truck di RTL 102.5 a Sanremo, in compagnia di Fabrizio Ferrari, il Conte Galè, Virginia Tschang e Paola Di Benedetto, il duo francese ha raccontato come è nata la collaborazione con Sarah Toscano: "La nostra collaborazione è iniziata perché ci hanno chiamato dall'Italia e ci hanno parlato di Sarah. Abbiamo ascoltato la sua voce e abbiamo detto 'Wow, lei è davvero brava'. Così abbiamo deciso di collaborare con lei e di fare un mash-up di 'Be mine' e 'Overdrive' insieme. Lei ha cantato davvero bene. Noi non abbiamo ancora incontrato Sarah e abbiamo sentito solo la performance che ci ha mandato in audio, non ci siamo ancora conosciuti". Nel corso di "Miseria e Nobiltà", il duo francese ha raccontato anche del loro nuovo concept per i prossimi live e ci hanno anche raccontato di che cosa tratterà il loro nuovo singolo. "C'è un nuovo evento con un nuovo concept che è stato fatto ieri a Parigi, in cui abbiamo suonato con i nostri cloni e bisogna stare attenti a chi siamo noi e chi sono i nostri cloni. Faremo una data anche in Italia, il 12 marzo a Milano al Circolo Arci Bellezza. Inoltre, abbiamo preparato un nuovo singolo, il titolo è "Need you the most" e Dorian sarà il nostro cantante del nuovo pezzo. Il brano parla di quella persona che ti serve in assoluto più di tutti, di quell'emozione di cui hai bisogno. Il singolo verrà rilasciato a marzo, ma non abbiamo ancora una data precisa", hanno dichiarato gli Ofenbach ai microfoni di RTL 102.5.