"Odore di morte", Animal Equality denuncia abusi sui maialini in GB Roma, 13 ago. (askanews) - L'organizzazione internazionale Animal Equality e il pluripremiato fotografo Aitor Garmendia hanno pubblicato in Italia una nuova inchiesta - di cui pubblichiamo un estratto - che rivela "una serie di abusi, sia legali che illegali" all'interno di un allevamento di maiali del Regno Unito che rifornisce i supermercati Tesco. L'azienda agricola Cross Farm, con sede nel Devon e di proprietà di WJ Watkins and Son, ospita circa 12.000 maiali. Nell'allevamento, le femmine di maiale sono confinate in gabbie da parto così piccole da impedire anche i più naturali movimenti. Le femmine partoriscono ripetutamente maialini che vengono destinati al mercato della carne del Regno Unito. In sei visite effettuate a ottobre 2023, gennaio 2024 e giugno 2024, Animal Equality e Aitor Garmendia hanno raccolto oltre 100 ore di filmati. I principali ritrovamenti mostrano maialini scagliati e uccisi contro muri di cemento, maialini a cui è stata tagliata la coda e sono stati tagliati i denti senza anestesia; maialini morti e abbandonati in tutto l'allevamento. I documenti raccolti riportano che questi animali sono morti per fame, malattia o per essere stati schiacciati; un bidone pieno di cuccioli di morti e cadaveri in decomposizione sul pavimento dell'allevamento; scrofe affette da piaghe sul corpo e prolassi; pessime condizioni igieniche all'interno di tutto l'allevamento. Nei video, le madri dei maiali in gabbia mostrano comportamenti ripetitivi come mordere le sbarre metalliche che le circondano, segno di disagio psicologico. Una di loro, che aveva tentato di girarsi all'interno della gabbia, è rimasta incastrata riportando ferite profonde e sanguinanti. Abigail Penny, direttrice esecutiva di Animal Equality UK, ha dichiarato: "Ho visitato personalmente l'allevamento in diverse occasioni e ho assistito in prima persona alla sofferenza di questi animali. Ho guardato negli occhi le madri dei maiali in gabbia e il loro profondo dolore mi rimarrà impresso per sempre". L'allevamento investigato ha vinto il National Pig Award nel 2016 e nel 2017. Proprio nel 2017, Animal Equality ha filmato all'interno degli allevamenti diversi maiali tenuti in strutture fatiscenti e piene di liquami, costretti a giacere nei loro stessi escrementi, due maiali con grandi ernie non curate e maiali con la coda tagliata. Commentando le nuove immagini, l'avvocato dello studio legale Advocates for Animals, Taylor Mcleod, ha dichiarato: "Le potenziali violazioni delle leggi sul benessere degli animali viste nel filmato di Animal Equality sono molto preoccupanti. La legislazione sul benessere degli animali esiste per proteggere gli animali dal trattamento visto nel filmato e le autorità governative hanno il dovere di garantire che queste leggi siano rispettate. Ci auguriamo che venga condotta un'indagine approfondita e che vengano apportati gli interventi necessari per garantire l'applicazione e il rispetto degli standard". La dottoressa Alice Brough, una veterinaria che ha lavorato con allevatori di maiali in tutto il Regno Unito, afferma: "Purtroppo non si tratta di un caso isolato. La maggior parte di ciò che vediamo in questi filmati accade abitualmente nell'industria della carne nel suo complesso... ben poco dell'allevamento di maiali del Regno Unito è adatto agli occhi del pubblico".