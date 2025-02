Odessa senza riscaldamento né elettricità dopo attacco russo Milano, 19 feb. (askanews) - Odessa senza riscaldamento ed elettricità dopo un attacco russo. Lo ha fatto sapere il presidente ucraino Zelensky pubblicando anche un video delle operazioni dei Vigili del Fuoco. Oltre 160mila le persone senza corrente, incluse 13 scuole, un asilo e diversi ospedali. "Sono in corso le operazioni di soccorso a Odessa dopo un altro attacco russo alle infrastrutture energetiche - ha scritto Zelensky - Si tratta di un attacco contro strutture energetiche civili, contro le quali l'esercito russo non risparmia né missili né droni d'attacco da quasi tre anni". Zelensky ha poi ricordato che durante l'incontro a Riad, da lui definito "famigerato", fra funzionari russi e americani, Mosca aveva assicurato di non colpire strutture energetiche. "Quasi contemporaneamente, c'è stato un attacco di questo tipo. Ed è successo in inverno, a meno 6 gradi Celsius di notte - ha sottolineato il presidente ucraino - Dobbiamo ricordare che la Russia è gestita da bugiardi patologici e non ci si può fidare: dobbiamo fare pressione su di loro per il bene della pace".