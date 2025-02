Nur è la prima cucciola di orso polare nata in America Latina San Paolo, 28 feb. (askanews) - L'Acquario di San Paolo ha presentato al pubblico la piccola Nur, la prima cucciola di orso polare nata in America Latina. Dopo aver trascorso 102 giorni dalla sua nascita isolata in una tana, Nur ha potuto finalmente essere vista dai visitatori nel recinto che condivide con la madre. Per i ricercatori è importante che gli orsi polari, che sono usa specie a rischio estinzione vengano protetti a tutte le latitudini.