Nuovo smartphone pieghevole e Made in Italy: Motorola Razor 60 Ultra Milano, 28 giu. (askanews) - Un nuovo modello di smartphone pieghevole, che vuole unire la tecnologia all'estetica e che presenta caratteristiche del Made in Italy. Motorola ha lanciato il suo Razor 60 Ultra, con processore Snapdragon 8 Elite, 512 GB di memoria interna e una decisa sensazione di solidità. "Oggi l'utente che sceglie un pieghevole - ha spiegato ad askanews Giorgia Bulgarella, Head of Marketing di Motorola Italia - non deve più scendere a compromessi tra tecnologia e design, ma questo dispositivo riesce a combinare perfettamente le due cose. Ultimo processore sul mercato, quindi un processore super potente, poi c'è il tema del display, perché questo dispositivo ha due display, quello esterno da 4 pollici, che è il più grande sul mercato, il più interattivo perché permette di fare tutto a schermo fondamentalmente chiuso, ma anche un grande display interno a 7 pollici dove fondamentalmente non si vede completamente la piega". Questo display è uno dei punti di forza dello smartphone, che offre effettivamente un'esperienza molto fluida. Con l'utilizzo anche dell'intelligenza artificiale. "Mettiamo all'interno del dispositivo la miglior tecnologia - ha aggiunto la manager - quindi l'intelligenza artificiale di Motorola con il suo assistente personale che si chiama Moto AI. Moto AI ti permette di interagire facilmente con il dispositivo e di fare diverse cose: per esempio posso aprire a tendina e guardare con una funzione diciamo che si chiama Look & Talk il display esterno di Razor 60 Ultra. Ecco che si aprirà immediatamente l'assistente Moto AI a cui posso chiedere delle cose. Per esempio in quale ristorante posso andare, senza neanche un tocco del dispositivo e dello schermo". I colori Pantone sono un'altra caratteristica del Razor 60 Ultra, ma ci sono anche materiali inediti per i dispositivi mobili. "È il primo dispositivo a portare un finishing molto interessante e molto elegante - ci ha detto ancora Bulgarella - che è quello di legno e poi una partnership con Alcantara, azienda italiana di Milano di cui sono molto fiera, perché grazie al Made in Italy porta un materiale del tutto nuovo all'interno di un dispositivo pieghevole". Ma qual è lo spazio per i pieghevoli nel variegato mercato degli smartphone? "I pieghevoli nel mercato italiano e nel mercato mondiale - ha concluso Giorgia Bulgarella - sono ancora un settore di nicchia e hanno un utente molto ricercato che cerca il meglio anche a livello di specifiche tecniche e design. Quindi un mercato ancora di nicchia ma un mercato per utenti evoluti che sono alla ricerca del bello".