Nuovo scambio di prigionieri di guerra tra Ucraina e Russia Regione di Chernigiv (Ucraina), 12 giu. (askanews) - I soldati ucraini telefonano alle famiglie per annunciare il loro ritorno a casa, dopo che Ucraina e Russia hanno completato il terzo scambio di prigionieri della settimana. Durante i colloqui a Istanbul del 2 giugno, le due parti hanno concordato di liberare ciascuna più di 1.000 prigionieri di guerra - tutti feriti o di età inferiore ai 25 anni - e di restituire i corpi dei combattenti uccisi. "Oggi, i militari delle nostre Forze Armate, della Guardia Nazionale e della Guardia di Frontiera sono tornati a casa", ha scritto su X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, sottolineando che si tratta di "militari gravemente feriti e gravemente malati". Da parte sua, il ministero della Difesa russo ha confermato in un comunicato "il ritorno di un gruppo di militari russi dal territorio controllato dal regime di Kiev", trasferito "in Bielorussia, dove sta ricevendo la necessaria assistenza psicologica e medica".