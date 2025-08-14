Nuovo scambio di prigionieri di guerra tra Russia e Ucraina Milano, 14 ago. (askanews) - Nuovo scambio di prigionieri di guerra tra Russia e Ucraina alla vigilia del vertice tra Trump e Putin in Alaska. Il Ministero della Difesa russo ha condiviso le immagini di alcuni dei suoi prigionieri di guerra che hanno fatto ritorno dall'Ucraina nell'ultimo scambio tra le due parti in conflitto. I militari hanno ricevuto "assistenza psicologica e medica" in Bielorussia prima di tornare in Russia. Sia la Russia che l'Ucraina hanno dichiarato di aver scambiato 84 prigionieri ciascuno alla vigilia dell'atteso vertice da cui si spera possa venire almeno un primo cessate il fuoco tra le parte in conflitto.