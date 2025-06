Nuovo rogo a Roma nella riserva di Monte Mario, sotto controllo Roma, 5 giu. (askanews) - Un altro incendio ha colpito la collina di Monte Mario a Roma con la sua riserva naturale; forse doloso, forse frutto di un mozzicone, il rogo questa volta è stato posto rapidamente sotto controllo, mentre le fiamme nell'estate 2024 avevano devastato gran parte della zona boschiva. Fra i primi a trasmettere immagini, il consigliere del primo municipio Renato Sartini che lancia un allarme: "La Riserva va attenzionata con controlli continui, soprattutto in questo periodo di temperature elevate. Non bisogna abbassare la guardia dopo tutti il lavoro fatto per recuperare una biodiversità messa a dura prova con l'incendio che la distrusse in gran parte. Ci vogliono più investimenti in sorveglianza, sia da fare con tecnologia avanzata ovvero droni, sia con un rafforzamento dei Giardia Parco di Roma Natura che dovrebbero battere il territorio in continuazione. Sono necessarie nuove assunzioni perché l'attuale numero di personale è drammaticamente insufficiente a tutelare questo bene comune fondamentale per il territorio"