Martedì 30 Settembre 2025

Ha vinto l’uomo del fare

Valerio Baroncini
Ha vinto l’uomo del fare
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Femminicidio BeneventoSinner PechinoBonus casa 2026Piano Usa GazaAscolti tv Sciopero treni 3 ottobre
Acquista il giornale
VideoNuovo piano di Trump per la pace in Palestina, la popolazione di Tel Aviv: "Ottime notizie"
30 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Nuovo piano di Trump per la pace in Palestina, la popolazione di Tel Aviv: "Ottime notizie"

Nuovo piano di Trump per la pace in Palestina, la popolazione di Tel Aviv: "Ottime notizie"

Le dichiarazioni dei cittadini in comizio davanti all'ambasciata Usa