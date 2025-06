Nuovo attacco dell'Iran su Israele, missili intercettati su Tel Aviv Tel Aviv, 20 giu. (askanews) - L'Iran ha lanciato una nuova raffica di missili su Israele. I sistemi di difesa aerea israeliani hanno intercettato quelli in arrivo su Tel Aviv. Hanno risuonato le sirene d'allarme in diverse località, solo poco dopo le ore 15 il Comando del Fronte Interno delle Idf ha annunciato che i civili in tutto il Paese potevano lasciare i rifugi antiaerei perché era terminato l'attacco da parte dell'Iran. Sono stati segnalati impatti ad Haifa, nel centro di Israele e nel Sud. Diversi giornalisti hanno riferito di esplosioni a Tel Aviv e Gerusalemme.