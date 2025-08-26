Martedì 26 Agosto 2025
Non è colpa di Manganiello
Non è colpa di Manganiello
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Previsioni meteoCrisi governo FranciaDonna violentata RomaManovra 2026 IrpefVit Kopriva SinnerVuelta 2025
Acquista il giornale
VideoNuovi violenti in attacchi israeliani a Gaza, almeno 20 morti
26 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Video
  3. Nuovi violenti in attacchi israeliani a Gaza, almeno 20 morti

Nuovi violenti in attacchi israeliani a Gaza, almeno 20 morti

Gaza, 26 ago. (askanews) - Attacchi israeliani sono proseguiti questa mattina in diverse aree di Gaza, causando finora almeno 20 morti. Tra le vittime più recenti ci sono sette persone uccise in un'abitazione a Gaza City nel quartiere di Sabra. "Non ci sono militanti qui. Bambini e donne vengono uccisi nel sonno e li abbiamo recuperati a pezzi", racconta un uomo. Altre sei persone - tra cui bambini - sono rimaste uccise in una tenda nei pressi di Khan Yunis.