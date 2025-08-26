Nuovi violenti in attacchi israeliani a Gaza, almeno 20 morti Gaza, 26 ago. (askanews) - Attacchi israeliani sono proseguiti questa mattina in diverse aree di Gaza, causando finora almeno 20 morti. Tra le vittime più recenti ci sono sette persone uccise in un'abitazione a Gaza City nel quartiere di Sabra. "Non ci sono militanti qui. Bambini e donne vengono uccisi nel sonno e li abbiamo recuperati a pezzi", racconta un uomo. Altre sei persone - tra cui bambini - sono rimaste uccise in una tenda nei pressi di Khan Yunis.