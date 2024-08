Nuovi raid russi in Ucraina, 4 morti e allarme in tutto il Paese Kryvyj Rih, 27 ago. (askanews) - In queste immagini i servizi di emergenza ucraini salvano i superstiti dalle macerie di un hotel a Kryvyj Rih, colpito da un missile russo nella notte. I morti sono almeno due e cinque i feriti. Secondo i soccorritori però potrebbero esserci altre persone sotto le macerie. Altre due vittime nella regione di Zaporizhzhia, mentre è stato lanciato l'allarme per una nuova offensiva di Mosca in tutto il Paese, e particolarmente nelle regioni del Nord. Secondo Kiev si tratta di "91 mezzi d'attacco aereo nemici", tra cui 81 droni Shahed, quattro missili balistici e sei missili da crociera. Di tutte le forze aeree russe dispiegate durante la notte, le autorità ucraine sostengono di aver abbattuto cinque missili da crociera X-101 e sessanta droni. I nuovi raid seguono di poche ore i massicci attacchi russi con "127 missili e 109 droni" secondo quanto riferito dal presidente Zelensky. Fra le strutture colpite edifici residenziali e siti energetici, come la centrale idroelettrica di Kiev.