Nuova Mission Impossible per Tom Cruise, arriva "The Final Reckoning" Roma, 11 nov. (askanews) - Nuova "Mission Impossible" per Tom Cruise. È stato rilasciato il teaser trailer "The Final Reckoning", capitolo 8 della saga con protagonista l'agente Ethan Hunt che dal 1996 è interpretato dall'attore (che ne è anche produttore). Uscirà prossimamente al cinema ed è la seconda parte di "Mission: Impossible - Dead Reckoning - Parte uno", del 2023, per la regia di Christopher McQuarrie che ha curato anche quest'ultimo film. Nel cast oltre a Tom Cruise, Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Vanessa Kirby, Esai Morales, Pom Klementieff, Mariela Garriga, Henry Czerny, Holt McCallany, Janet McTeer, Nick Offerman, Hannah Waddingham, Angela Bassett, Shea Whigham, Greg Tarzan Davis, Charles Parnell e Frederick Schmidt. La saga di "Mission Impossible" è ispirata all'omonima serie televisiva, il primo film risale al 1996 e ha guadagnato finora oltre 4 miliardi di dollari in tutto il mondo. Tom Cruise a 62 anni già dalle prime immagini promette sequenze d'azione adrenaliniche e sul finale dice: "Devi fidarti di me un'ultima volta", lasciando forse presagire che potrebbe finire qui, dopo quasi 30 anni.