Nuova Dehli sommersa in una fitta coltre di smog Nuova Dehli, 24 ott. (askanews) - L'inquinamento soffoca la capitale dell'India, Nuova Dehli sommersa in una fitta coltre di smog. La gente cammina davanti al memoriale dell'India Gate nonostante l'aria irrespirabile dovuta all'inquinamento atmosferico stagionale, causato dai fuochi d'artificio e dagli incendi delle stoppie agricole. La qualità dell'aria è stata classificata come "pericolosa" dagli ispettori per la prima volta quest'inverno. Nuova Delhi ospita più di 30 milioni di persone ed è regolarmente classificata come una delle aree urbane più inquinate del pianeta.