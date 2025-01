Nuova Bmw X3: più grande, comoda e tecnologica Milano, 20 gen. (askanews) - Bmw presenta in Italia a Courmayeur la nuova X3, quarta generazione del modello best seller del brand con 3,5 milioni di unità vendute dal lancio nel 2003. La nuova X3 come già l'X1 cresce di dimensioni (+3 cm) e misura 4,75 metri ed è disponibile con motori diesel e benzina, mild hybrid e plug-in, ma non in versione 100% elettrica che vedrà il debutto con la Neue Klasse. "La Bmw X3 è un'auto per noi molto importante, con un design completamente rinnovato, molto moderno, tecnologia d'avanguardia e, soprattutto, un livello di digitalizzazione che fa la differenza. Quindi è un'auto con tantissime aspettative sul mercato", ha detto il presidente e Ad di Bmw Italia, Massimiliano Di Silvestre, alla presentazione presso lo spazio Bmw di Courmayeur. Il design è quello di ultima generazione di casa Bmw caratterizzato da linee filanti e pulite con la parte anteriore e posteriore imponenti, nuova griglia anteriore con linee verticali e diagonali e solo orizzontali per la serie M. Diverse le novità anche a bordo con un grande display composto dal cockpit digitale e dallo schermo touch dell'infotainment. Il sistema operativo è l'ultimo OS 9 su base android sviluppato da Bmw con nuova veste grafica e il QuickSelect per le funzioni principali. Con il pacchetto digital premium (optional) sono disponibili funzioni aggiuntive per le mappe e app per il gaming e lo streaming. Spicca per dimensioni il tetto panoramico che si estende per tutta la lunghezza dell'abitacolo. Diverse le modalità di guida selezionabili con il tasto MyModes con settaggi della vettura e illuminazione dell'abitacolo e del cockpit dedicati. I motori sono quattro, 2 diesel e 2 benzina a quattro e sei cilindri tutti mild-hybrid a 48 volt, più una versione plug-in benzina da 299 CV con 90 km di autonomia in elettrico. Il top di gamma è la X3 M50 xDrive con 398 CV per uno 0-100 in 4,6 secondi, cerchi da 21, sospensioni adattive, differenziale di controllo elettronico ed è l'unico modello ad avere i 4 tubi di scarico a vista. A completare la gamma arriverà anche un diesel 6 cilindri con una potenza indicativa di 300 CV. I prezzi partono da 64.200 euro della versione benzina.