Sabato 23 Agosto 2025

È ora di sanzioni per Israele

Bruno Vespa
Video
VideoNove anni dal sisma, San Pellegrino di Norcia fatica a rinascere
23 ago 2025
  3. Nove anni dal sisma, San Pellegrino di Norcia fatica a rinascere

Il sindaco Boccanera: "Avviati gli interventi, ma nei piccoli borghi la ricostruzione e' piu' lenta"