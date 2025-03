Notte tranquilla per il Papa, sta riposando. Nuovo bolletino in arrivo Roma, 10 mar. (askanews) - "Il Papa ha trascorso una notte tranquilla, sta riposando". Così la Sala stampa vaticana sulle condizioni di Francesco, che è al 25mo giorno di ricovero al Policlinico Agostino Gemelli di Roma, dove è assistito dal 14 febbraio scorso. Dopo l'ultimo di sabato scorso, questa sera dovrebbe essere diffuso un nuovo bollettino medico - che ormai non segue più una pubblicazione giornaliera - sulle sue condizioni di salute. Ieri in ogni caso il Vaticano aveva fatto sapere che Bergoglio era di "buon umore" e dall'ospedale "continua le terapie, la fisioterapia respiratoria e motoria": per Francesco si conferma una situazione di "stabilità in un quadro complesso" con "lievi progressi" per cui si "può parlare di ulteriore lieve miglioramento" rispetto ai giorni precedenti. "Nel mio prolungato ricovero qui in ospedale, anch'io sperimento la premura del servizio e la tenerezza della cura, in particolare da parte dei medici e degli operatori sanitari, che ringrazio di cuore", ha scritto il Papa nel testo dell'Angelus che, per la quarta domenica consecutiva, ieri è stato inviato solo in testo: "E mentre sono qui penso a tante persone che in diversi modi stanno vicino agli ammalati e sono per loro un segno della presenza del Signore. Abbiamo bisogno di questo, del 'miracolo della tenerezza'. Vorrei ringraziare tutti coloro che mi stanno mostrando la loro vicinanza nella preghiera: grazie di cuore a tutti! Prego anch'io per voi".