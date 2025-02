Nordcorea testa missili: il messaggio di Kim a Trump Pyongyang, 28 feb. (askanews) - Mentre si attendono i primi approcci visibili di una riapertura di dialogo tra Stati Uniti e Corea del Nord, Pyongyang manda messaggi chiari a Washington attraverso il lancio di due missili da crociera strategici che dopo il lancio sono ammarati al largo della sua costa occidentale. Il test, supervisionato dal leader supremo Kim Jong Un in persona mirava - secondo la stessa dichiarazione nordcoreana - a informare i nemici del paese circa la capacità di contrattacco del KPA in qualsiasi area, oltre a dimostrare la prontezza delle varie modalità operative nucleari e l'affidabilità della deterrenza nucleare del Nord. Kim ha invocato la difesa permanente del diritto sovrano alla sicurezza del paese attraverso uno "scudo nucleare affidabile". Si tratta del primo volo di missili cruise di Pyongyang dopo il 25 gennaio. In quella occasione, la Corea del Nord aveva testato quelli che ha chiamato missili da crociera guidati strategici da mare a terra, segnando il suo primo lancio missilistico da quando il Donald Trump è rientrato da presidente alla Casa bianca.