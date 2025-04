Nordcorea, è il Giorno del Sole, rinnovata la lealtà a Kim Jong-un Pyongyang (Corea del Nord), 15 apr. (askanews) - In Corea del Nord si festeggia il compleanno del leader fondatore del Paese, Kim Il-sung, con una serie di eventi e celebrazioni: ci sono solenni cerimonie con le truppe schierate, si depongono fiori e si rende omaggio alle sue statue e a quelle del figlio Kim Jong-il a Pyongyang. Il 15 aprile nel Paese è conosciuto come il "Giorno del Sole", si celebra il nonno dell'attuale leader Kim Jong-un, ed è una delle date più importanti del calendario politico nordcoreano. Quest'anno, in occasione dei 113 anni della nascita del fondatore dello Stato, è stata anche rinnovata la lealtà nei confronti del nipote e attuale leader supremo.