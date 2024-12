Nordcorea, cerimonia per Kim Jong Il nell'anniversario della morte Pyongyang, 17 dic. (askanews) - A Pyongyang, in Corea del Nord, cerimonia per commemorare Kim Jong Il nel 13esimo anniversario della sua morte. Cittadini e militari hanno reso omaggio con fiori davanti alla sua statua e a quella del suo predecessore, Kim Il Sung. Kim Jong Il ha governato la Corea del Nord dal 1994 fino alla morte, il 17 dicembre 2011 all'età di 70 anni. Veniva chiamato il "grande leader della Patria".