#NonCiFermaNessuno riparte dalla Sapienza Roma, 9 ott. (askanews) - La campagna sociale motivazionale #NonCiFermaNessuno di Luca Abete torna alla Sapienza Università di Roma. Un appuntamento unico nel suo genere che, per l'undicesimo anno consecutivo, ha attratto oltre 300 studenti in aula che hanno condiviso storie, idee e paure. "Roma è la casa madre del nostro progetto - afferma Abete -. Se c'è un luogo capace di far vibrare un messaggio fino a renderlo movimento, quello è la Capitale. Ormai sappiamo che nel torpore che spesso circonda i ragazzi talvolta può bastare una scintilla. I ragazzi non ascoltano sermoni, ascoltano vibrazioni. Cercano sintonia, empatia, non amano lo stridio delle parole scomode. Hanno bisogno di sentirsi parte di un movimento, non spettatori di un convegno". Un'edizione rinnovata che, grazie al laboratorio permanente di linguaggi della comunicazione, ha presentato una novità assoluta: il Golden Buzzer della Solitudine. Un contatore, in versione totem, che ha attratto tanti studenti: "È un modo per trasformare un gesto semplice in un atto collettivo - dice Abete -. Ha creato curiosità, è diventato un luogo di riflessione, un suono amorfo che riecheggia nelle orecchie di chi, schiacciando il pulsante, soddisfa quel bisogno di urlare il bisogno di attenzione. Rappresenta il rumore della solitudine: quello che solitamente viene taciuto ma che noi facciamo esplodere in un buzz". Un tema, quello della solitudine, caro al Ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini che, rivolgendosi agli studenti, ha affermato: "Un Ateneo non è folla indistinta, ma comunità. Come Ministero siamo accanto a ogni iniziativa che vuole proporre un modello che crei connessione: #NonCiFermaNessuno è un tentativo di aprire quelle porte che il mondo vuole aperte. Siamo al vostro fianco". Entusiasta la Rettrice, Antonella Polimeni, che in un video messaggio ha affermato: "È attraverso il dialogo, la condivisione, la disponibilità di ascoltare che ogni studente o studentessa può crescere e contribuire al bene comune. Ognuno di noi ha la responsabilità di dare un proprio contributo alla costruzione di un presente più inclusivo". Dello stesso avviso la Vice Preside della Facoltà di Economia, Paola Ferrari: "C'è bisogno di #NonCiFermaNessuno. Luca è ormai famoso per aver coniugato la comunicazione all'interesse per le dinamiche giovanili". Ospite della tappa di #NonCiFermaNessuno in Sapienza, il regista Edoardo De Angelis che ha intercettato l'interesse degli studenti presenti in aula. "Mi sono sempre occupato dei disperati - ha affermato il regista partenopeo -. Credo non esista nulla di interessante che sia perfetto. Mi interessa la verità nella sua magia, con le sue imperfezioni e le sue impurità che non è detto non siano belle. Credo comunque che i nostri ragazzi non siano ancora irreparabilmente intaccati dalla solitudine. Di sicuro c'è sempre una possibilità". Una tappa, quella della Sapienza, che è stata occasione per ribadire la dicotomia insita nel claim - "Nessun? è sol?" - che accompagna l'undicesima edizione del tour. "È una frase che consola e allo stesso tempo contraddice, divide e fa riflettere - dice l'inviato di Striscia la notizia -. La verità è che un po' tutti siamo soli: riconoscersi figli della stessa solitudine permette di condividere i pesi, ridimensionare le paure e ritrovare coraggio. Si tratta di un'esperienza di inclusione e appartenenza che rende ogni tappa unica ed entusiasmante". La community riconosce tra i propri valori fondamentali la lotta alla violenza di genere, promuovendo insieme a Sorgenia il Numero Anti Violenza e Stalking 1522 e il progetto interattivo #sempre25novembre che vede protagonisti in aula gli studenti. Sfida che si aggiunge a quella green con la partnership che vede RiVending distribuire contenitori nelle aree delle vending machine delle Università italiane, alimentando così un ciclo virtuoso di riciclo di bicchieri, palette in plastica e bottiglie in PET. Gli specializzandi Francesco Spano, Valentina Pennetta e Sarra Larbi, in rappresentanza dell'equipe di medicina-pediatria del Policlinico Umberto I di Roma, accompagnati dal prof. Alberto Spalice, hanno ricevuto il Premio #NonCiFermaNessuno raccontando il valore dell'esperienza vissuta nel prestare cure a sette piccoli pazienti provenienti da Gaza. "Abbiamo vissuto un'esperienza intensa che ci ha restituito il valore della cooperazione che ha investito oltre cento persone che, in maniera diversa, si sono unite per supportare questo bisogno. Speriamo di aver dato a questi bambini una speranza per poter ricominciare a vivere". Ai premiati è stato consegnato un manufatto realizzato dagli artigiani di Polilop, un videocorso sull'Intelligenza Artificiale, un corso di Social Media Management curato dagli esperti di Mac Formazione e un kit di scrittura Stabilo. Prezioso il lavoro degli ambassador, studenti che fanno dell'associazionismo e dello spirito di collaborazione il loro motore di vita quotidiano e che - attraverso un contatto diretto e costante con il team - portano alla luce "nuove solitudini", storie di difficoltà, ma anche eccezionali momenti di eroismo quotidiano. Dinamiche che, grazie alle Stabilo Card, trovano uno strumento per partecipare - anche in forma scritta - al dibattito lasciando un feedback per migliorare il progetto e garantendo una comunicazione più empatica e mirata. "I dati ci dicono che il gradimento dei ragazzi è stato eccellente - afferma Abete -. Otto studenti su dieci ci hanno confidato di andar via dopo il talk ispirati da sensazioni che alimentano fiducia e nuove consapevolezze". A ciò si aggiunge l'iniziativa Let's say cheese di MediaWorld - che trasmette i valori del coraggio e dell'ottimismo, accompagnati da un'istantanea da conservare - e la collaborazione con R101 - radio ufficiale del progetto - che diffonde nell'etere e online i valori della campagna sociale motivazionale Apprezzata dalla platea dell'aula 5 della Facoltà di Economia la colonna sonora del tour: il brano "Nessuno è solo", prodotto da Ondesonore Records di Francesco Altobelli in collaborazione con Emilio Munda, con la partecipazione di Abete e la voce del giovane cantante siciliano Saitta. #NonCiFermaNessuno, che vanta la Medaglia del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il patrocinio della CRUI - Conferenza dei Rettori delle Università italiane - proseguirà il suo viaggio in giro per l'Italia toccando le Università di Catanzaro, Cagliari e Bergamo. Il 22 sarà presente all'evento Didacta a Riva del Garda. Il tour prosegue il 4 novembre - Catanzaro Università Magna Graecia, 19 novembre - Cagliari Università degli Studi di Cagliari, 5 dicembre - Bergamo Università degli Studi di Bergamo.