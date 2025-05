"Non temiamo nessuno": gli interisti carichi per la finale Champions Milano, 31 mag. (askanews) - "Dopo aver battuto Bayern e Barcellona non temiamo nessuno". Così un tifoso dell'Inter, in mezzo a centinaia di altri fan che cantano e sventolano bandiere a Marienplatz, la piazza principale di Monaco, poche ore prima della finale di Champions League tra il club milanese e il Paris Saint-Germain. "Il Psg è una squadra giovane pertanto si rifarà sicuramente per i prossimi anni", dice un altro.