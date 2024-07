Noemi interrompe concerto a Firenze e lancia messaggio per sorellanza Roma, 13 lug. (askanews) - Noemi al concerto a Firenze ha interrotto il concerto per salutare il centro antiviolenza della città Artemisia e lanciare un messaggio a favore della sorellanza. "Qua fuori c'è un banchetto di Artemisia, un centro antiviolenza finanziato anche da Una Nessuna Centomila, credo. Io stasera porto un fiorellino rosso perché loro sono qui e in nome della sorellanza. Questa cosa che sta succedendo è una necessità della società civile, delle persone che vivono una realtà normale e degli uomini che vivono una realtà normale, perché non bisogna fare di tutta l'erba un fascio, io farei un applauso anche agli uomni che le donne le amano e le rispettano". E chiama un applauso proprio a questi uomini normali "perché sembra che gli uomini fatti meno bene vi rubino un po' la scena".