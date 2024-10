Nobel Economia agli studi su disuguaglianza di prosperità tra Paesi Milano, 14 ott. (askanews) - Il premio Nobel per l'Economia 2024 è stato assegnato congiuntamente a Daron Acemoglu, turco naturalizzato americano, Simon Johnson, britannico-statunitense e James A. Robinson, britannico. Tutti e tre insegnano presso università negli Stati Uniti. Lo ha annunciato l'Accademia reale svedese per le scienze. Sono stati premiati per i loro studi sulla comprensione delle differenze di prosperità tra Paesi. L'onorificenza è stata creata nel 1968 su iniziativa della Riksbank, la Banca centrale svedese, per affiancare i tradizionali premi sulle materie scientifiche. Lo scorso anno il Nobel all'Economia era stato assegnato all'americana Claudia Goldin, per i suoi studi sul mercato del lavoro. L'unico italiano a ricevere questa onorificenza è stato Franco Modigliani, nel 1985.