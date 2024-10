Nissan lancia Nanocar Silence S04, il quadriciclo elettrico Roma, 21 ott. (askanews) - Compatti, leggeri, silenziosi, a zero emissioni. Nissan amplia la sua offerta di mobilità sostenibile urbana e lancia i nuovi quadricicli elettrici Nanocar Silence S04. L'iniziativa è frutto della partnership siglata nell'aprile scorso tra Nissan e Silence, società del Gruppo Acciona, per la distribuzione in esclusiva delle Silence S04 in Europa. Disponibili nelle due varianti L6e e L7e, con una o due batterie estraibili e ricaricabili ovunque con una autonomia fino a 175 chilometri, dotazioni tecnologiche e spazio a bordo, le Nanocar sono vendute a partire da 8.530 euro con incentivo statale in caso di rottamazione. Ma la batteria non è l'unico punto distintivo di questi veicoli; lo è anche il bagagliaio che con 247 litri è tra i più ampi della categoria. "Nissan - spiega Marco Toro Presidente e AD Nissan Italia - amplia la sua offerta di mobilità sostenibile con i nuovi veicoli elettrici Silence sfidando di nuovo le convenzioni tecnologicamente come abbiamo già fatto con la nostra tecnologia esclusiva e-Power. Sono veicoli compatti, omologati per due posti, guidabili già a partire dai 14 anni e quindi si rivolgono in una platea abbastanza ampia di potenziali clienti che hanno bisogno di muoversi agilmente in città e vogliono avvicinarsi alla mobilità elettrica ma in maniera economica e semplice senza l'assillo della ricarica alla colonnina, i due temi che oggi stanno particolarmente rallentando lo sviluppo della mobilità elettrica in Italia". "Un veicolo elettrico economico, a partire da 8.500 euro - prosegue Toro - facile da ricaricare con la batteria estraibile che permettiamo di ricaricare a casa o in ufficio ed efficace con un bagagliaio record. Sicuramente la soluzione ideale per chi voglia avvicinarsi alla mobilità urbana in maniera economica, sostenibile ed efficace". Le dimensioni compatte di Silence S04 (lunghezza 2,28 m, larghezza 1,27 m, altezza 1,57m) rendono la vettura ideale per la città.I quadricicli sono omologati 2 posti e possono essere guidati dai 14 anni, il modello L6e e dai 16 anni il modello L7e. Con l'app My Silence è possibile interagire da remoto con la vettura e condividerne l'accesso usando la chiave digitale. "È un momento straordinario per Nissan - sottolinea Garret Dunsmore, Managing Director e-Micro Mobility AMIEO - Stiamo sfidando l'ordinario nel segmento, collaborando con Silence, leader nella micromobilità, e portando i loro veicoli ai nostri clienti e a un numero maggiore di clienti rispetto al passato, attraverso questa partnership innovativa. I clienti potranno vedere online il veicolo in un ambiente Nissan, entrare in uno showroom Nissan, confrontarsi con il personale dei nostri concessionari Nissan che vendono veicoli elettrici da oltre un decennio e acquistare ora questi veicoli per la micro mobilità che sono elettrici e che offrono più di quanto si possa immaginare".