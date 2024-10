NIS2, Pilat: "Opportunità per un ecosistema Italia Digitale" Roma, 16 ott. (askanews) - A margine del convegno dedicato alla Direttiva Nazionale NIS2, che entrerà in vigore a partire dal 17 ottobre, abbiamo parlato con Riccardo Pilat, Ceo e Founder Pilat & Partners: "NIS2 rappresenta una grande opportunità per creare un ecosistema Italia digitale, competitivo e trasparente, ma non solo, dare certezza, dare sicurezza e dare l'opportunità a tutte le nostre aziende di poter giocarsi la partita del futuro, insieme non solo con gli stakeholder, ma con le istituzioni, per una visione in cui difesa, sicurezza e competitività possono essere i tre pilastri per cui l'Italia può tornare grande e, logicamente, perché no, protagonista in un futuro non solo digitale, ma anche di nuove generazioni".