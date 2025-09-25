Giovedì 25 Settembre 2025

Nicolas Sarkozy: "Dormiro' in carcere, ma a testa alta"
25 set 2025
Nicolas Sarkozy: "Dormiro' in carcere, ma a testa alta"

Le parole dell'ex presidente francese subito dopo la condanna a 5 anni