Nick Clegg lascia Meta: il vice Joel Kaplanal prende il suo posto Menlo Park, 3 gen. (askanews) - Un cambio al vertice che segna anche un cambio di rotta. Il responsabile degli affari globali e capo della comunicazione di Meta, Nick Clegg, ex leader del Partito Liberaldemocratico britannico e vicepremier del Regno Unito con David Cameron tra il 2010 e il 2015, ha annunciato l'addio alla società di Menlo Park in cui era arrivato nel 2018. "Questo è il momento giusto per andare via", ha scritto con un post sui social il 57enne. Il suo posto sarà preso dall'attuale vice Joel Kaplan, ex assistente di George W. Bush alla Casa Bianca e noto per i profondi legami con i Repubblicani. Il cambiamento non a caso arriva a poche settimane dall'incontro tra Mark Zuckerberg e il presidente eletto Donald Trump, che a molti era sembrato un segnale chiaro di riposizionamento dell'azienda. Il patron di Meta, una delle aziende tecnologiche più importanti al mondo e il tycoon hanno un passato di relazioni burrascose che il loro incontro a Mar a Lago sembra aver cancellato. L'arrivo di un repubblicano doc a capo degli affari globali di Meta ne sancisce così il nuovo corso.