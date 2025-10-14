New York, candidato Zohran Mamdani combattivo contro Trump

Martedì 14 Ottobre 2025

14 ott 2025
New York, 14 ott. (askanews) - Il candidato favorito per la carica di sindaco di New York, Zohran Mamdani, pronuncia un discorso combattivo contro l'amministrazione di Donald Trump durante un comizio a Washington Heights. "Questo non è il momento di capitolare... In un'epoca di oscurità, New York può essere la luce e possiamo dimostrare una volta per tutte che la politica che pratichiamo non deve essere basata né sulla paura né sulla mediocrità", afferma. La procuratrice generale di New York Letitia James, incriminata penalmente per reati federali da una giuria popolare negli Usa, ha sostenuto con decisione il candidato favorito per la carica di sindaco Mamdani. Nel suo primo commento pubblico dopo l'incriminazione, James afferma di non temere "nessun uomo". "Questo non è il momento di capitolare. Viviamo un periodo di oscurità politica. Donald Trump sta rapendo i nostri vicini immigrati dalla nostra città in pieno giorno, davanti ai nostri occhi. La sua amministrazione autoritaria sta conducendo una campagna di punizione e di terra bruciata contro chiunque abbia osato opporsi a lui, contro i tribunali che osano chiamarli a rispondere delle loro azioni e contro i nostri vicini trans e queer che osano essere se stessi", ha detto Mamdani.

