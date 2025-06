Netanyahu: vittoria sull'Iran crea opportunità per liberare ostaggi Roma, 30 giu. (askanews) - Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato che la "vittoria" del suo Paese sull'Iran nella guerra di 12 giorni ha creato "opportunità", tra cui la liberazione degli ostaggi israeliani detenuti a Gaza. "Molte opportunità si sono aperte in seguito a questa vittoria... Prima di tutto, salvare gli ostaggi", ha detto Netanyahu in un discorso agli ufficiali dei servizi di sicurezza. "Naturalmente dovremo anche risolvere la questione di Gaza e sconfiggere Hamas, ma ritengo che raggiungeremo entrambi gli obiettivi" ha affermato.