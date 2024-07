Netanyahu visita Golan dopo attacco: la risposta sarà severa Alture del Golan, 29 lug. (askanews) - "Abbracciamo le famiglie che stanno vivendo una sofferenza indescrivibile. Questi bambini sono i nostri figli, sono i figli di tutti noi. Lo Stato di Israele non può e non vuole lasciar correre. La nostra risposta arriverà, e sarà severa", così il premier israeliano Benjamin Netanyahu visitando il luogo dell'attacco sul Golan, in cui sono morti 12 bambini, uccisi da un razzo lanciato dal Libano.