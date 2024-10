Netanyahu: siamo in guerra contro l'asse del male dell'Iran Gerusalemme, 2 ott. (askanews) - "Vorrei porgere le mie più sentite condoglianze alle famiglie dei nostri eroi caduti oggi in Libano", ha detto il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu in un videomessaggio trasmesso alla vigilia del Capodanno ebraico, Rosh Hashanah. "Siamo nel mezzo di una guerra difficile contro l'asse del male dell'Iran, che cerca di distruggerci. Ma ciò non accadrà perché rimarremo uniti e, con l'aiuto di Dio, vinceremo insieme", aggiunge.