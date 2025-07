Netanyahu: "Non ci sarà più alcuna Hamas" Gerusalemme, 2 lug. (askanews) - Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha detto che "non ci sarà Hamas", affermando che il gruppo militante palestinese sarà "eliminato" e che "tutti gli ostaggi" saranno liberati. La dichiarazione arriva dopo che il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che Israele ha sostenuto un cessate il fuoco di 60 giorni a Gaza, nel territorio devastato dalla guerra. "Si può fare contemporaneamente, e lo faremo contemporaneamente", ha aggiunto durante una visita alle strutture dell'Eapc (Europe Asia Pipeline Company) ad Ashkelon, in Israele.