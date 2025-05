Netanyahu: "Nei prossimi giorni nella Striscia per sconfiggere Hamas" Roma, 13 mag. (askanews) - Benjamin Netanyahu ha affermato che l'esercito israeliano entrerà nella Striscia di Gaza "con tutte le sue forze" nei prossimi giorni e non vede uno scenario in cui il suo Paese fermerà la guerra. Il Primo Ministro israeliano ha inoltre dichiarato che i suoi servizi stanno attualmente lavorando per trovare Paesi disposti ad accogliere i palestinesi che, secondo lui, probabilmente abbandoneranno la Striscia di Gaza in numero molto elevato. "Nei prossimi giorni, andremo lì (nella Striscia di Gaza) con tutte le nostre forze per portare a termine l'operazione. Portare a termine l'operazione significa sconfiggere Hamas. Significa distruggere Hamas", ha annunciato. "Non ci sarà alcuna situazione in cui potremo fermare la guerra. Una tregua temporanea è possibile, ma andremo fino in fondo", ha aggiunto. "Abbiamo istituito un'amministrazione che permetterà loro (agli abitanti di Gaza) di andarsene, ma il nostro problema è che abbiamo bisogno di Paesi disposti ad accoglierli. È su questo che stiamo lavorando ora", ha concluso.