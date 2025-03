Netanyahu: maggiori pressioni su Gaza se Hamas non rilascia ostaggi Gerusalemme, 26 mar. (askanews) - "Stiamo cambiando il volto del Medio Oriente, i combattimenti a Gaza continuano. Più Hamas persiste nel suo rifiuto di rilasciare i nostri ostaggi, più forte sarà la pressione che eserciteremo. Lo dico ai miei colleghi della Knesset e lo dico anche ad Hamas: Questo include il sequestro dei territori, insieme ad altre misure che non intendo approfondire in questa sede". Lo ha detto oggi il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, rivolgendosi alla Knesset, il parlamento israeliano.