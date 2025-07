Netanyahu la settimana prossima incontrerà Trump in Usa Tel Aviv, 1 lug. (askanews) - Il premier israeliano Benjamin Netanyahu la prossima settimana incontrerà negli Stati Uniti Donald Trump. "Dovrei partire la prossima settimana per incontri negli Stati Uniti con il presidente Donald Trump, il vicepresidente Vance, il segretario di Stato e consigliere per la sicurezza nazionale Marco Rubio, il segretario alla Difesa Pete Hegseth e il rappresentante del presidente per il Medio Oriente, Steve Witkoff, oltre al segretario al Commercio - ha detto durante una riunione di gabinetto - Abbiamo alcune questioni da concludere prima di allora, tra cui un accordo commerciale e altre questioni. Avrò anche incontri con i capi del Congresso e del Senato, oltre a riunioni sulla sicurezza, di cui non parlerò in questa sede".