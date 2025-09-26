Netanyahu: il genocidio è "falsa accusa" Roma, 26 set. (askanews) - Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha descritto, nel corso del suo discorso odierno all'Assemblea delle Nazioni Unite, il genocidio come una "falsa accusa". Facendo riferimento alle accuse mosse nei confronti di Tel Aviv, il leader israeliano ha dichiarato che "i nazisti non chiedevano agli ebrei di abbandonare i propri luoghi" prima di ucciderli, mentre il governo israeliano avverte i civili di Gaza prima di compiere i propri raid contro Hamas, ha dichiarato Netanyahu. "Ora vorrei porvi una domanda semplice, una domanda semplice e logica", ha detto Netanyahu. "Un Paese che commette un genocidio implorerebbe la popolazione civile che presumibilmente sta prendendo di mira di togliersi di mezzo?", ha chiesto all'Aula il leader israleiano.