Netanyahu: Hamas? Dobbiame finire il lavoro il prima possibile Milano, 26 set. (askanews) - "Non abbiamo ancora finito, gli ultimi elementi, gli ultimi resti di Hamas sono fermi a Gaza City e giurano di ripetere le atrocità del 7 ottobre ancora e ancora, non importa quanto ridotte siano le loro forze. Ecco perché Israele deve finire l'opera, ecco perché vogliamo farlo il più velocemente possibile". Lo ha detto nel suo discorso alle Nazioni Unite, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. "I nostri coraggiosi eroi (gli ostaggi, ndr), questo è il Primo Ministro Netanyahu che vi parla in diretta dalle Nazioni Unite. Non vi abbiamo dimenticati, nemmeno per un secondo. Il popolo di Israele è con voi. Non vacilleremo e non ci fermeremo finché non vi riporteremo tutti a casa".