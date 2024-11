Netanyahu ha annunciato il cessate il fuoco fra Israele e Libano Tel Aviv, 26 nov. (askanews) - Il governo israeliano ha approvato la proposta di cessate il fuoco in Libano. La durata del cessate il fuoco in "dipende da che cosa succederà in Libano", ha dichiarato il premier israeliano Benjamin Netanyahu, annunciando il via libera del suo governo alla tregua con Hezbollah. "Se Hezbollah prova ad attaccarci, se si arma e ricostruisce infrastrutture vicino al confine, colpiremo. Se lanciano missili, se scavano grandi tunnel, colpiremo", ha ribadito Netahyahu.