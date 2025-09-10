Mercoledì 10 Settembre 2025
La parabola del leader
Riccardo Brizzi
La parabola del leader
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Droni abbattuti PoloniaUcraina RussiaArticolo 4 NatoProtesta FranciaPellizzari Vuelta
Acquista il giornale
VideoNetanyahu: "Guerra finira' immediatamente se Hamas accettera' proposta di Trump"
10 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Netanyahu: "Guerra finira' immediatamente se Hamas accettera' proposta di Trump"

Netanyahu: "Guerra finira' immediatamente se Hamas accettera' proposta di Trump"

"Israele aveva accettato le condizioni durante un evento presso l'ambasciata statunitense"