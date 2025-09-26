Venerdì 26 Settembre 2025

Andrea Segrè*
26 set 2025
Netanyahu: Follia uno stato palestinese a un km da Gerusalemme

Milano, 26 set. (askanews) - Benjamin Netanyahu, nel suo discorso all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, ha paragonato la creazione di uno Stato palestinese vicino a Gerusalemme dopo il 7 ottobre a "dare uno Stato ad al Qaida a un chilometro da New York dopo l'11 settembre". "Questo è completamente folle. Non lo accetteremo mai", ha aggiunto il primo ministro israeliano. Poi ha detto: "Signore e signori, grazie agli sforzi speciali dell'intelligence israeliana, le mie parole ora vengono trasmesse in diretta streaming sui cellulari degli abitanti di Gaza. Quindi, ai leader di Hamas rimasti e ai carcerieri dei nostri ostaggi, dico ora: deponete le armi. Lasciate andare il mio popolo. Liberate gli ostaggi, tutti quanti, tutti i 48. Liberate gli ostaggi ora. Se lo farete, vivrete. Se non lo farete, Israele vi darà la caccia."