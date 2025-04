Netanyahu da Trump: "Nuovo accordo per tregua e rilascio ostaggi" Washington, 8 apr. (askanews) - Gaza, l'Iran e i dazi sono stati i temi dell'incontro alla Casa Bianca fra il premier israeliano Netanyahu e il presidente Usa Donald Trump. Dopo l'incontro, a cui non è seguita nessuna conferenza stampa, annullata senza una spiegazione, Netanyahu ha annunciato che Israele starebbe lavorando a un nuovo accordo per il rilascio degli ostaggi e un cessate il fuoco a Gaza. Poi è stato affrontato il tema dei dazi, il premier israeliano è il primo leader ad andare a Washington dopo l'imposizione delle nuove tariffe sulle merci, con l'obiettivo di diminuire la percentuale imposta dagli Usa. "Elimineremo il deficit commerciale con gli Stati Uniti", ha detto Netanyahu parlando dallo Studio Ovale. Altro tema fondamentale per Israele, l'Iran con cui Trump ha rivelato di aver avviato colloqui diretti. "Abbiamo colloqui diretti con l'Iran, che sono iniziati. Andranno avanti sabato. Abbiamo un incontro molto importante e vedremo cosa può succedere", ha detto. L'Iran ha confermato i colloqui ma ha precisato che saranno indiretti e si terranno in Oman.