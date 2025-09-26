"Netanyahu criminale", la protesta blocca Manhattan

Venerdì 26 Settembre 2025

Italiani re degli sprechi

Andrea Segrè*
Italiani re degli sprechi
New York, 26 set. (askanews) - Un mare di bandiere palestinesi ha riempito Times Square, bloccando il centro di Manhattan, mentre il presidente israeliano Benjamin Netanyahu parlava al palazzo di vetro dell'Onu di New York. "Stop genocidio" e "Netanyahu criminale di guerra" fra i cartelli esposti dai manifestanti in solidarietà della popolazione palestinese bombardata dai raid isrealiani, con l'esercito che ha intensificato in particolare le operazioni a Gaza City per occupare la città.