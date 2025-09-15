Netanyahu con Rubio al Muro del Pianto: "Legame forte Usa-Israele" Gerusalemme, 15 set. (askanews) - Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato che la visita in Israele dell'alto diplomatico statunitense Marco Rubio "sottolinea la forza dei legami" tra gli alleati, a pochi giorni da un attacco israeliano contro i leader di Hamas in Qatar, che ha suscitato ampie critiche internazionali. "L'alleanza israelo-americana è forte e duratura come le pietre del Muro Occidentale che abbiamo appena toccato", ha affermato Netanyahu visitando insieme a con Rubio, con la kippah ebraica, il Muro Occidentale sacro - il Muro del Pianto - nella Città Vecchia di Gerusalemme.