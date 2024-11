Netanyahu: chiesto al Mossad un piano per prevenire attacchi a tifosi Gerusalemme, 8 nov. (askanews) -Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu si è riunito al ministero degli Esteri per supervisionare l'evacuazione degli israeliani da Amsterdam e ha condannato quello che ha descritto come un attacco premeditato contro i tifosi di calcio israeliani, durante una telefonata con il suo omologo olandese Dick Schoof. "Ho dato istruzioni al capo del Mossad (David Barnea) e ad altri funzionari di preparare le nostre linee d'azione, il nostro sistema di allerta e la nostra organizzazione per una nuova situazione che potrebbe verificarsi", ha detto Netanyahu, riferendosi a "altre partite di calcio in Europa, di basket e altri eventi" in programma.